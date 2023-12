Vermehrte Abschiebungen von Asylbewerbern mit Job

per Mail teilen

Trotz akutem Arbeits- und Fachkräftemangel werden vermehrt asylsuchende Menschen mit Job abgeschoben. Weil diese bei den Behörden gemeldet sind, sei es einfacher sie aufzufinden und abzuschieben, sagen Experten. Als Reaktion auf die drohende Abschiebung haben Arbeitskollegen und Unterstützende von Sedia Kijera zwei Petitionen für dessen Verbleib in Deutschland ausgeschrieben. Der Fall wird am 14.Dezember im Petitionsausschuss besprochen, die endgültige Entscheidung soll am 21. Dezember gefällt werden.