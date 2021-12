Verletzter bei Zimmerbrand in Wohnheim

Bei einem Brand in einem Wohnheim in Stuttgart-Feuerbach am frühen Samstagmorgen hat sich ein 52-jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung zugezogen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Bewohner hatte den Brand am Morgen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Gebäude musste laut Polizei vollständig geräumt werden. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Insgesamt fünf Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut. Der Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Bis auf das Zimmer, in dem es gebrannt hat, sind alle Räume des Wohnheims bewohnbar, so die Integrierte Leitstelle Stuttgart. In dem Wohnheim befinden sich unter anderem Zimmer für Obdachlose.