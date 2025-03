per Mail teilen

Bei einem Unfall mit zwei beteiligen Autos sind am späten Sonntagabend im Kreis Böblingen sechs Menschen verletzt worden. Ein Fahrzeug war in den Gegenverkehr geraten.

Im Kreis Böblingen auf der Kreisstraße zwischen Gärtringen und Deckenpfronn sind am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, wurden dabei drei Menschen leicht und drei schwer verletzt.

Drei Mitfahrerinnen schwer verletzt

Demnach sei ein 21-jähriger Fahrer in Richtung Deckenpfronn gefahren und dabei aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, so die Polizei. Der 20-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs habe die Situation zwar erkannt, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern.

Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Ebenso wie der 20-Jährige und dessen 58-jähriger Beifahrer. Im selben Auto befanden sich auch eine 15-jährige, eine 18-jährige sowie eine 58-jährige Mitfahrerin, die schwer verletzt wurden.

Straßensperrung für rund drei Stunden

Die Straße musste für rund drei Stunden gesperrt werden, die Autos wurden abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 28.000 Euro.