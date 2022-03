Schorndorf-Miedelsbach: Mehrere Verletzte bei Brand einer Werkhalle

per Mail teilen

Feuerwehr und Rettungsdienste sind am Montagnachmittag im Großeinsatz gewesen. Der Sachschaden könnte in den siebenstelligen Bereich gehen.

Beim Brand einer Werkhalle in Schorndorf-Miedelsbach (Rems-Murr-Kreis) sind am Nachmittag drei Menschen teils schwer verletzt worden. Betroffen ist eine Werkhalle mit zwei Betrieben, einer Bagger-Firma und einer Metallbaufirma für Präzisionsteile, teilte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen dem SWR mit. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude verhindern können.

Rettungshubschrauber bringt Verletzten in Spezialklinik

Einer der Beschäftigten habe schwere Brandverletzungen erlitten, so der Polizeisprecher weiter. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Zwei weitere Personen kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden könnte nach vorläufigen Schätzungen im Millionenbereich liegen, teilte der Sprecher weiter mit. Die Brandursache sei noch unklar. Am Montag konnten die Ermittler wegen der großen Hitze den Brandort noch nicht betreten.