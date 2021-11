Vier Verletzte nach Schlägerei in Diskothek

In einer Diskothek in Filderstadt-Bonlanden (Landkreis Esslingen) haben sich am Samstag mehrere Männer sowie die Türsteher eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einem Streit unter vier Männern im Alter zwischen 18 und 36 Jahren. Die Männer mussten die Diskothek verlassen. Vor der Tür entwickelte sich daraufhin eine Schlägerei, in die auch der Türsteher verwickelt wurde. Ein 22-Jähriger wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt.