In Stuttgart sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Montag mehrere Personen verletzt worden. Einige Bewohner mussten mit einer Drehleiter gerettet werden.

Ein Brand in einem Wohnhaus in Stuttgart-Mitte hat die Feuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Trab gehalten. Mehrere Personen seien beim Eintreffen der Einsatzkräfte an den Fenstern und auf dem Dach gestanden und haben um Hilfe gerufen, so die Feuerwehr. Der Fluchtweg über den Treppenraum sei ihnen wegen der Flammen versperrt gewesen. Bewohner werden mit Drehleitern gerettet In ihrer Pressemitteilung spricht die Feuerwehr von einer dramatischen Lage. Die Einsatzkräfte haben demnach vier Personen über Drehleitern vom Dach und aus den Wohnungen sowie weitere Personen über das Treppenhaus gerettet. Sie hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten eine weitere Brandausbreitung verhindern. Insgesamt wurden mindestens sechs Personen mit einer Rauchgasvergiftung in Klinken gebracht, weitere 26 Anwohner wurden vorübergehend betreut. Wie hoch der Schaden ist und warum es zu dem Brand kam, ist laut Polizei noch unklar.