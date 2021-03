Bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sind am Donnerstag drei Menschen teils schwer verletzt worden. In die Karambolage waren laut Polizei zwei Pkws und ein Lkw verwickelt. Den Angaben zufolge hatte eine 20-jährige Autofahrerin am Nachmittag einen auf der Mittelspur fahrenden Sattelzug überholt. Ein 31 Jahre alter Fahrer hinter ihr musste bremsen, geriet ins Schleudern und fuhr auf. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen den Sattelzug. Die Fahrer beider Pkw wurden schwer, eine Beifahrerin der Frau leicht verletzt. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf 30.000 Euro. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn in Richtung Stuttgart gesperrt werden.