Autos überschlagen sich bei missglücktem Überholmanöver

Bei einem Unfall in der Nähe von Welzheim (Rems-Murr-Kreis) sind am Montagabend drei Autoinsassen leicht verletzt worden. Nach einem missglückten Überholvorgang überschlugen sich zwei Autos. Ein 23-Jähriger hatte laut Polizei in einer unübersichtlichen Linkskurve ein Auto überholt. Während des Überholvorgangs kam ihm ein Auto entgegen, beide Fahrzeuge streiften sich. Der 23-Jährige sei dann mit seinem Auto gegen das Fahrzeug gestoßen, dass er zuvor überholt hatte, so die Polizei. Diese beiden Autos seien dann von der Straße in die Böschung abgekommen, sie wurden ausgehebelt, überschlugen sich und blieben auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben.