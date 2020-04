per Mail teilen

Viele Menschen haben das schöne Wetter am Ostermontag für Ausflüge genutzt und um die Sonne zu genießen. Die Polizei musste allerdings auch zu einigen Unfällen ausrücken.

In Aidlingen im Kreis Böblingen hat ein Autofahrer am Ostermontag vermutlich einen Radfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Der Radler stürzte und wurde schwer verletzt. Zwischen Geislingen und Stötten im Kreis Göppingen stürzte ein Radler, weil seine Radkette herausgesprungen war. In Stuttgart-Vaihingen verlor eine Motorradfahrrerin die Kontrolle und verletzte sich schwer.

Brennender Oldtimer

Auf der Bundesstraße bei Kirchheim/Teck war es laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt, der eine restaurierte Oldtimer-Corvette entzündete. Der Fahrer und seine Ehefrau hatten Glück im Unglück und konnten noch unverletzt aussteigen. Das Auto brannte allerdings vollständig aus.