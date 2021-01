In den nächsten Wochen soll es deutliche Verbesserungen auf der Filstalbahn-Strecke geben. Das kündigte Verkehrsminister Winfried Hermann bei einem Bürgerdialog in Uhingen (Kreis Göppingen) an.

Auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm kommt es seit Wochen zu Verspätungen. Bahnfahrende sprechen von verheerenden Zuständen. Am Mittwoch stellten sich der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der Zugbetreiber Go-Ahead und der Zughersteller Stadler in Uhingen den kritischen Fragen von Bürgern. Die rund 300 Teilnehmer des Bürgerdialogs warfen den Verantwortlichen massives Versagen vor. Das Zugunternehmen Go-Ahead sei mit dem Betrieb offensichtlich völlig überfordert. Es fehlten Züge, ausreichend Sitzplätze. Aber auch Informationen über Verspätungen und Zugausfälle. Go-Ahead versucht Probleme zu erklären Das Zugunternehmen versuchte, die Probleme zu erläutern. Der Mischverkehr von ICE-Zügen, Regionalbahnen und Güterzügen auf der Strecke sei kompliziert zu organisieren. Verkehrsminister Hermann nannte die jahrzehntelangen mangelnden Investitionen in die Bahn als weiteren Grund für den Filstalbahn-Ärger. Im Filstal läuft der Bahnverkehr nicht so wie er soll, beklagen viele Fahrgäste. Bei einem Bürgerdialog haben sie ihrem Unmut Luft gemacht. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa Pendler bekommen Geld zurück Hermann versprach allerdings schon in den nächsten Wochen klare Verbesserungen auf der Strecke. Pendler sollen zudem vom Land auf Antrag eine Entschädigung erhalten. Entschädigung gilt auch für andere Regionalstrecken Bei dem Erstattungsmodell handele es sich um eine einmalige Entschädigung für besonders schlechte Leistungen im regionalen Schienenverkehr – bezogen auf das vergangene halbe Jahr, so Hermann. Dauerkarten-Besitzer, die zwischen Juni und Januar auf ihrer Regionalbahnstrecke erhebliche Verspätungen oder Zugausfälle hatten, können eine Entschädigung im Gegenwert einer Monatskarte beantragen. Die genauen Kriterien würden derzeit erarbeitet. Für den Bereich der S-Bahn Stuttgart gelte das Modell nicht. Bis Mitte des Jahres soll das genaue Verfahren klar sein. Über Einzelheiten der Finanzierung wird derzeit zwischen dem Land und den Bahn-Unternehmen verhandelt.