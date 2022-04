per Mail teilen

Seit die Autobahn A8 am Albabstieg wegen einem drohenden Felssturz gesperrt ist, staut sich der Umleitungsverkehr auf der B10 in Geislingen. Sehr zum Ärger auch der Einzelhändler.

Die Auswirkung der gesperrten A8 am Drackensteiner Hang bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) spüren auch die umliegenden Gemeinden wie Geislingen (Kreis Göppingen). Die örtliche Umleitung über die B10 führt dort direkt durch die Innenstadt. "Die B10 ist schon immer stark frequentiert gewesen", erklärt die Sachgebietsleiterin der Straßenverkehrsbehörde in Geislingen, Stephanie Bux.

Zusätzlich zum Umleitungsverkehr habe man aber aktuell auch noch Straßensperrungen innerhalb der Stadt. Auch diese Umleitungen würden über die B10 führen. Somit seien die Straßen schnell überlastet. Stephanie Bux hofft deshalb, dass auch die Autofahrer vermehrt die überregionale Umleitungsstrecke über die A7 und A6 benutzen werden.

Auch die Einzelhändler kämpfen mit den Folgen

Auch die Geschäfte in Geislingen wünschen sich, die Autofahrer würden großräumiger um Geislingen herum fahren. Günter Rösch hat ein Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt. Die meisten seiner Kunden kommen mit dem Auto. Aber jetzt "geht fast gar nichts. Und das beeinträchtigt uns natürlich. Durch Geislingen kommt man garnichtmehr durch." Kaum Kunden seien seit Beginn der Umleitung bei ihm gewesen. Bei dem Stau wolle keiner ins Auto steigen und bei ihm einkaufen gehen. Er wünscht sich jetzt vor allem "dass es möglichst schnell vorbei geht. Aber da kann ja keiner was dafür."

Stau in Geislingen. Seit die Autobahn A8 am Albabstieg gesperrt ist, geht hier fast nichts mehr. Stoßstange an Stoßstange stehen die Fahzeuge und warten darauf, dass es weiter geht. SWR

Offizielle Umleitungsstrecke für Pendler ungünstig

Die offizielle Umleitungsstrecke für die gesperrte A8 über die A7 und A6 ist für viele Pendler wohl keine Option. Zu großräumig führt sie an Stuttgart vorbei. Und gerade zwischen Stuttgart und Ulm sind viele Pendler unterwegs. Daher fahren viele über die B10 durch Geislingen nach Stuttgart und stehen im Stau.

Bahnstrecke Stuttgart - Ulm am Wochenende gesperrt

Ist es also ratsam auf den Zug umzusteigen? Sollte die Autobahnsperrung über das Wochenende andauern, dürfte das Verkehrschaos in der Region um die gesperrte A8 weiter zunehmen. Zum Ende der Osterferien wird nicht nur viel Autoverkehr erwatetet. Für Reisende der Umstieg auf den Zug auch nur bedingt eine Option. Die Bahn erneuert am Samstag und Sonntag Schienen zwischen Stuttgart und Ulm. Die meisten Fernzüge machen deshalb einen Bogen um Ulm oder fallen ganz aus. Im Nahverkehr zwischen Göppingen und Ulm fallen ebenfalls einige Verbindungen aus. Die Bahn will Ersatz-Busse einsetzen.

Tunnel Gruibingen: Nächtliche Sperrung Richtung München

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt am kommenden Wochenende von Freitag, 22. April, 21 Uhr, bis Samstag, 23. April, 6 Uhr sowie von Samstag, 23. April, 20 Uhr bis Sonntag, 24. April, 6 Uhr, dringende Reparaturarbeiten am Tunnel Gruibingen durch. Die Reparaturarbeiten sind notwendig, um Schäden durch einen Lkw-Unfall Ende Januar zu beheben. Dafür ist die nächtliche Vollsperrung des Tunnels in Fahrtrichtung München erforderlich.