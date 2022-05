Schneefall auf der Alb: A8 immer wieder gesperrt

per Mail teilen

Schneefall führt auf der Schwäbischen Alb zu teils massiven Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist vor allem die Autobahn 8. Rund um den Albaufstieg bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) muss seit der Nacht zum Montag die A8 immer wieder in beide Richtungen gesperrt werden. Liegengebliebene wie querstehende Laster machen selbst für Räumfahrzeuge ein Durchkommen problematisch. Es kommt zu Staus. Unfälle habe es im Bereich der Autobahn bisher nicht gegeben, so ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Im Kreis Göppingen jenseits der Autobahn wurden einige Unfälle mit Blechschäden gemeldet. Auch im Kreis Esslingen meldet die Polizei Verkehrsbehinderungen aufgrund von Schnee.