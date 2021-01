Die Bibel wird als Buch der Bücher bezeichnet und ist in fast 700 Sprachen übersetzt worden. Am Donnerstag erscheint eine neue, modernere Übersetzung.

Die neue Basisbibel Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart

Die sogenannte Basisbibel wird von der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart herausgegeben. Die neue Übersetzung soll die Heilige Schrift für das elektronische Zeitalter sein: mit kurzen Sätzen, klarer Sprache und vertrauten Worten. Mit der neuen Bibel will die Bibelgesellschaft vor allem jüngere Menschen erreichen. Dementsprechend peppig ist sie aufgemacht. In Zeiten von Messenger-Diensten und Sozialen Medien braucht es eine neue Übersetzung, heißt es von der Deutschen Bibelgesellschaft.

Für elektronische Medien geeignet

Schachtelsätze sind in der neuen Bibel tabu. Zentrale Begriffe wie "Messias" oder "Gottes Reich" werden in einem kurzen Text am Rand erklärt. Nach Angaben der Bibelgesellschaft sind die Texte auch für das Lesen an Bildschirmen und Displays erstellt worden. Die Arbeit an der neuen Ausgabe mit Altem und Neuem Testament hat nach Verlagsangaben 17 Jahre gedauert.