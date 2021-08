Wegen des Verdachts der versuchten Tötung ist ein 46-jähriger Mann in einem Hotel in Göppingen festgenommen worden. Er soll eine 30-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich die beiden über eine Internetplattform verabredet und trafen sich bereits am vergangenen Montag. Nachdem es zu erotischen Dienstleistungen gekommen war, konnte der 46-Jährige nicht bezahlen und verschwand. In der Nacht kehrte er zurück, würgte die Frau bis zur Bewusstlosigkeit und nahm Handy und Bargeld an sich. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde der Tatverdächtige am vergangenen Freitag in einem Hotel im Kreis Göppingen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ulm erließ Haftbefehl.