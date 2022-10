Mutmaßlicher Vergewaltiger in Stuttgart festgenommen

Eine 27-Jährige ist offenbar Opfer einer Sexualstraftat geworden. Die Polizei Stuttgart nahm einen Tatverdächtigen fest. Zuvor konnte sie das Handy des mutmaßlichen Opfers orten.

In Stuttgart hat die Polizei einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Er soll eine junge Frau vergewaltigt haben. Die Polizei konnte das Handy des mutmaßlichen Opfers orten.

Die 27-Jährige ist bereits in der Nacht auf Sonntag mit Freunden in einer Gaststätte in Stuttgart-Mitte gewesen, als ihre Freundinnen sie aus den Augen verloren. Zeugen haben laut Polizei daraufhin zwei Männer gesehen, die eine Frau in ein Auto getragen hätten.

In Wohnung des Tatverdächtigen gefunden

Die Polizei konnte das Handy der jungen Frau orten und fanden sie in der Wohnung eines 49-Jährigen. Aufgrund der Umstände gehen die Ermittelnden von einem Sexualverbrechen aus. Offenbar wurden ohne das Einverständnis der Frau sexuelle Handlungen vorgenommen. Ein Haftrichter hat die Untersuchungshaft des 49-Jährigen angeordnet.