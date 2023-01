Verfolgungsjagd auf A81: Fahrer flüchtet mit Tempo 300

Ein Falschfahrer hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der A81 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Die Polizei verfolgte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Falschfahrer auf der A81. Der Mann hatte zunächst an einer Kontrollstelle an der A81 bei Stuttgart-Zuffenhausen gewendet und war entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 in Richtung Stuttgart zurückgefahren. Nachdem mehrere Notrufe eingingen, nahm die Polizei die Verfolgung auf.

Falschfahrer flüchtet mit weit über 250 km/h

Bei Stuttgart-Zuffenhausen begegnete der Mann der Besatzung eines Streifenwagens und ließ sich von der Autobahn geleiten. Er flüchtete dann aber in Richtung Heilbronn. Auf der A81 bei Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) wurde er erneut gesichtet. Obwohl mehrere Streifenwagenbesatzungen versuchten den flüchtigen schwarzen Sportwagen einzuholen gelang dies nicht, da dessen Fahrer Geschwindigkeiten von weit über 250 Kilometer pro Stunde fuhr.

Polizeihubschrauber kommt zum Einsatz

Als ihm offensichtlich bewußt wurde, dass er von den Beamten erneut entdeckt wurde, beschleunigte er laut Polizei sein Fahrzeug wieder auf knapp 300 Kilometer pro Stunde. Ein Polizeihubschrauber konnte ihn schließlich bis nach Mühlhausen im Täle (Landkreis Göppingen) verfolgen. Dort flüchtete der Mann zu Fuß. Sein Auto wurde beschlagnahmt und die Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen.

41 Streifenwagen an Verfolgung beteiligt

An der Verfolgung des schwarzen Sportwagens und der Suche nach dem flüchtigen Fahrer waren neben dem Polizeihubschrauber noch insgesamt 41 Streifenwagenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Heilbronn, Pforzheim, Reutlingen, Suttgart und Ulm beteiligt. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, welche durch den Raser unter Umständen geschädigt oder gefährdet wurden, werden dringend gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel.: 0711 68690 zu melden.