Die Beamten wollten den 23-Jährigen in der Nacht in seinem Fahrzeug kontrollieren. Der junge Mann hielt aber nicht an, raste durch den menschenleeren Zentralen Omnibusbahnhof und fuhr weiter in Richtung Aalen. An einem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Auto und schanzte über einen Grünstreifen unverletzt in eine nahe liegende Sackgasse. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Der Autofahrer stand unter Drogeneinfluss. Sein Führerschein wurde eingezogen.