Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Samstag in Berglen (Rems-Murr-Kreis) ist ein 58 Jahre alter Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein Beamter leicht verletzt. Er hatte den betrunkenen Autofahrer kontrolliert. Während der Beamte noch am Auto stand, gab der Fahrer plötzlich Gas und schleifte den Polizisten über mehrere hundert Meter mit. Die Beamten verfolgten den Mann, unter anderem mit einem Hubschrauber, und nahmen ihn in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) fest. Dort hatte der betrunkene Fahrer einen Unfall gebaut und sich schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.