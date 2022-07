Die BW-Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube hat am Donnerstag vor Angriffen ausländischer Geheimdienste gewarnt. Angesichts des Ukraine-Kriegs sei die Spionageabwehr vor allem gegen Russland ein wichtiges Thema. Das werde den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg in nächster Zeit sehr stark beschäftigen, sagte Beate Bube am Donnerstag bei der Vorstellung des aktuellen Verfassungsschutzberichts für Baden-Württemberg.