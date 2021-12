Verfassungsschutz: Mögliche Impfpflicht radikalisiert die Szene um "Querdenken 711"

Die Diskussion um eine Impfpflicht gegen Corona radikalisiert zunehmend die Impfgegnerszene rund um die Stuttgarter Protestbewegung "Querdenken 711". Das bestätigte der Verfassungsschutz dem SWR.

Seit einem Jahr beobachtet der Verfassungsschutz Baden-Württemberg die Bewegung rund um "Querdenken 711" aus Stuttgart. Dabei geht es der Behörde vor allem um die "Vermengung und Überschneidung" mit dem Milieu der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter". Seit die Diskussion rund um die Impfpflicht geführt wird, werde die Szene aber auch zunehmend radikaler. Einzelpersonen in den Gruppierungen würden sich zunehmend genötigt fühlen, auch Gewalt anzuwenden, sagte der stellvertretende Leiter des Stuttgarter Landesamtes für Verfassungsschutz, Frank Dittrich, dem SWR: "Wir hatten solche Fälle von Sachbeschädigungen, Brandstiftungen auf Impfzentren und haben in der letzten Zeit in den sozialen Netzwerken auch feststellen können, dass das Ganze bis zu Mordaufrufen eskalierte."

Frank Dittrich, stellvertrender Leiter vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg, beobachtet die "Querdenken"-Szene. Durch die Diskussion um eine mögliche Impfpflicht gegen das Corona-Virus würde sich die Szene radikalisieren. SWR

"Hier ist sicherlich eine Radikalisierung in den letzten eineinhalb Jahren passiert, die vor allem geprägt wurde durch die Übernahme von reichsbürgertypischen Argumentationsmustern wie die Nichtanerkennung der Bundesrepublik Deutschland als Staat."

Impfgegner fühlen sich in Angst vor zu starken Maßnahmen bestätigt

Mit großer Sorge beobachte der Verfassungsschutz, wie Impfgegner und Anhänger der "Querdenken"-Szene in den letzten Wochen und Monaten in Internet-Foren verstärkt Gruppen bilden würden, die explizit von "Systemsturz" und "Waffengewalt" sprächen. Letztlich fühle sich die gesamte Szene in ihrer Befürchtung vor übergreifenden staatlichen Maßnahmen durch die aktuelle Diskussion bestätigt. Die Angst vor einer möglichen Impfpflicht und vor starken staatlichen Eingriffen in das Privatleben sei schon vor anderthalb Jahren einer der Gründe gewesen, dass die Szene auf die Straße gegangen sei. "Insoweit ist natürlich dieser Teil der Protestbewegung in dem Maße auch besonders gefährdet und zugänglich für eine weitere Radikalisierung", so Dittrich.

"Querdenken"-Anhänger sehen die Bundesrepublik als Diktatur

Der Verfassungsschutz beobachte, dass zunehmend der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, von den Anhängern der "Querdenken"-Szene als Diktatur angesehen werde. In diesen Kreisen würden auch geschichtliche Bezüge verdreht dargestellt, etwa mit der Leugnung des Holocaust. "Das ist etwas, was über den zulässigen demokratischen Diskurs weit hinausgeht", betont Dittrich.

Die Szene rund um "Querdenken 711" bleibt unter Beobachtung

Frank Dittrich rechnet nicht damit, dass sich die "Querdenken"-Szene in naher Zukunft auflöst. Letztlich seien die Corona-Themen für diese Szene auswechselbar. "Wir rechnen durchaus damit, selbst wenn der Coronavirus Vergangenheit sein sollte oder nicht mehr diese Bedeutung hat, dass hier ein Rest, ein Teil dieser Bewegung bleibt und in seiner staatsfeindlichen Haltung weiterhin diffamierend und auch durch Verächtlichmachung des Staates in Erscheinung treten wird." Das habe man bereits bei der Flutkatastrophe im Ahrtal beobachten können.