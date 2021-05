Heute jährt sich das Ende des zweiten Weltkriegs zum 76. Mal. Vereine und Theater- und Kulturschaffende unter anderem aus Stuttgart rufen deshalb zum Putzen von Stolpersteinen auf. Im Mittelpunkt der Aktion steht das Gedenken an die Opfer der Nationalsozialismus. Deshalb sollen die Inschriften der Stolpersteine wieder leserlich gemacht werden, um die Erinnerung an das Schicksal der Opfer aufrechtzuerhalten. Veranstalter der Aktion ist das baden-württembergische Bündnis von Theatern und Kulturinstitutionen "Die Vielen". Mit dabei ist unter anderem auch das Stuttgarter Kulturkabinett. Man wolle sich mit der Aktion gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung in jeglicher Form stellen, so "Die Vielen".