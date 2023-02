Am Freitag müssen sich Flugreisende auf erhebliche Verzögerungen oder gar Flugausfälle einstellen. Grund ist ein Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di.

Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft ver.di nun mehrere Flughäfen bestreiken. Geplant sind an diesem Freitag ganztägige Arbeitsniederlegungen in Stuttgart, wie die Gewerkschaft in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.

Streik-Aufruf auch für Beschäftigte am Flughafen Stuttgart

Darüber hinaus werden auch die Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg Dortmund, Hannover und Bremen bestreikt. Aufgrund des Streiks sei mit starken Auswirkungen vor allem im innerdeutschen Flugverkehr zu rechnen, von Verspätungen, über Ausfälle bis hin zum teilweise Erliegen des Luftverkehrs, so die Gewerkschaft weiter. Wie sich die Arbeitsniederlegungen auf den Stuttgarter Airport auswirken, ist bislang offen.

Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle warb vorab um Verständnis bei den Fluggästen. Durch die frühzeitige Ankündigung würden viele Reisende auf alternative Möglichkeiten zurückgreifen können.

Warnstreiks werden in der laufenden Tarifrunde ausgeweitet

Mit den nun fortgesetzten Warnstreiks wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im laufenden Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Bis zur zweiten Runde der Tarifverhandlungen am 22. und 23. Februar sind weitere Warnstreiks unter anderem in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen angekündigt.

So blieben etwa am Dienstag meisten städtischen Kitas in Karlsruhe geschlossen. Auch in Pforzheim gab es Protestaktionen:

In den Tarifverhandlungen fordern ver.di und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen.

"Die Beschäftigten machen gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen keine Ergebnisse erzielt werden konnten", erklärte Verdi-Vizechefin Christine Behle am Mittwochmorgen. Unter anderem solle erreicht werden, dass die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst bei der nächsten Verhandlungsrunde in der kommenden Woche ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen.

Flughafenverband mit scharfer Kritik an Warnstreik

Zu den von diesen Verhandlungen betroffenen Beschäftigten gehören beispielsweise die Flughafen-Feuerwehren. Auch die Arbeitgeber der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit müssten mehr Geld auf den Tisch legen, forderte Behle. So herrsche bei den Bodenverkehrsdiensten, die unter anderem das Be- und Entladen sowie Betanken der Flugzeuge sichern, nach wie vor ein katastrophaler Arbeitskräftemangel.

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel, kritisierte den angekündigten Warnstreik scharf. Wenige Tage vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen setze Verdi den deutschen Luftverkehr einer beispiellosen Eskalation aus, betonte er. Wenn am Freitag sieben der größten zehn deutschen Flughäfen ganztägig bestreikt würden, habe dies nichts mehr mit einem Warnstreik zu tun. "In unzumutbarer Weise soll ein ganzes Land vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten werden." Die Leidtragenden seien Hunderttausende Passagiere, Privat- wie Geschäftsreisende, zusätzlich Teile der Luftfracht und Warenlogistik.

Luftverkehr ist streikanfällig

Der Luftverkehr ist wegen der zersplitterten Dienstleister extrem streikanfällig, weil viele kleine, sicherheitsrelevante Gruppen streikmächtig genug sind, den Betrieb lahm zu legen. Im Grunde reicht der Streik der Flughafenfeuerwehr, um den gesamten Betrieb still zu legen.

In der Vergangenheit haben beispielsweise die Kräfte an den Passagierkontrollen, die Piloten, Techniker, Flugbegleiter, Vorfeldlotsen oder das Bodenpersonal gestreikt. Sie werden teilweise von Spartengewerkschaften vertreten.