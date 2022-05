Die Polizei ermittelt nach einem Tötungsdelikt in Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis). Ein Tatverdächtiger wurde kurz vor einer Polizeikontrolle an der A8 schwer verletzt.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Waiblinger Vorort Hohenacker an Karfreitag ist der Tatverdächtige am Mittwoch Vormittag bei der A8 mit seinem Auto verunglückt. Er liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

An der Rastanlage Gruibingen soll der 48-jährige Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Laut Polizei prallte er noch auf dem Gelände der Rastanlage gegen eine Straßenlaterne. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Möglicherweise habe der Mann gemerkt, dass ihm ein Zivilfahrzeug der Polizei folgte.

Der Fahrer dieses Fahrzeugs wurde am Mittwoch vom Parkplatz der Raststätte Gruibingen an der A8 mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei wollte ihn verhaften. Er wird verdächtigt, im April eine 79-Jährige so schwer verletzt zu haben, dass sie starb. 7Aktuell.de

Unter Tatverdacht: Polizei fahndete nach dem 48-jährigen Mann

Nach Angaben der Polizei sollte der Mann am Morgen verhaftet werden. Er steht im Verdacht, eine 79-jährige Familienangehörige getötet zu haben. Die Frau war an Karfreitag tot in ihrer Wohnung im Waiblinger Teilort Hohenacker gefunden worden. Der 48-jährige Mann war bei den Ermittlungen unter Tatverdacht geraten, die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl. Der Mann soll laut Polizei einem Haftrichter vorgeführt werden, sobald sein Gesundheitszustand das erlaubt.