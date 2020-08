Nach Recherchen von Tierschützern gab es am Schlachthof in Gärtringen (Kreis Böblingen) gravierende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Das Landratsamt verspricht Aufklärung.

Tiere, die unvollständig betäubt und vor der Schlachtung mit Stockhieben in den After misshandelt wurden: Solche Videoaufnahmen kursieren in sozialen Netzwerken. Aufnahmen, die angeblich aus dem Gärtringer Schlachthof stammen. Und: Die Misshandlungen sollen unter den Augen einer Amtstierärztin geschehen sein.

Landratsamt: Amtstierärztin hat eingegriffen

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard erklärte bei einer Pressekonferenz am Montagmittag, dass es Verstöße gegeben habe, die nun aufgeklärt werden sollen. Nach ersten Erkenntnissen seien einzelne Mitarbeiter zu grausam vorgegangen. Das Landratsamt geht aber davon aus, dass in dem Schlachthof Tiere nicht systematisch gequält worden seien. Auf den Videos zeige sich auch, dass eine anwesende Amtstierärztin eingegriffen habe.

Böblingens Landrat Roland Bernhard (im Bild rechts) bei der Pressekonferenz zu Tierquäler-Vorwürfen gegen den Gärtringer Schlachthof. SWR Foto: Verena Neuhausen

Bauliche Mängel laut Landratsamt bekannt

In einer ersten Stellungnahme in sozialen Netzwerken hatte das Landratsamt erklärt, man sei betroffen und habe die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Bauliche Mängel, die laut des Vereins Soko Tierschutz e.V. zu Qualen der Tiere auf dem Transportband des Schlachthofs geführt hatten, seien bekannt. Man werde jetzt verstärkt kontrollieren.

Schlachthof will Vorwürfe prüfen

Der Leiter des Gärtringers Schlachthofs, Wilhelm Dengler, bedauerte die Vorwürfe gegenüber dem SWR. Wenn sie stimmen sollten, seien die Zustände nicht akzeptabel. Er sagte aber auch, dass die Bilder über einen längeren Zeitraum entstanden und "ganz bewusst" zusammengeschnitten worden seien. "Und das gibt dann dieses verheerende Bild, das in dem Video rüberkommt", so Dengler. Es könne vorkommen, dass Tiere nicht ausreichend betäubt würden. Dann werde aber sofort nachbetäubt. Diese Bilder fehlten in dem Zusammenschnitt. Man werde der Sache aber nachgehen.

Eingepferchte Schweine in einem Tierhaltungsbetrieb (Symbolbild). obs/SOKO Tierschutz e.V.

Mehr staatliche Kontrollen gefordert

Die tierschutzpolitische Sprecherin der Landtagsgrünen, Thekla Walker, betont, der Vorfall in Gärtringen reihe sich ein in Missstände an Schlachthöfen, die regelmäßig durch Tierschützer aufgedeckt werden - so etwa auch am Schlachthof in Tauberbischofsheim Anfang 2018. "Es ist unverständlich, dass die Aufklärung in beiden Fällen über Tierschützer erfolgen musste und nicht über staatliche Kontrollstellen", so Walker.

In Baden-Württemberg sind die jeweiligen Landkreise und Regierungspräsidien für die Kontrollen der Tierhaltungsbetriebe zuständig. Laut Walker müsse der Minister nun endlich übergreifende Verantwortung nehmen.