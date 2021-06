In einer Waiblinger Kita besteht nach Corona-Infektionen der Verdacht, dass es sich um die deutlich ansteckendere Delta-Variante handelt. Die Stadt hat reagiert.

Am Dienstagvormittag hatten Vertreter der Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und des Gesundheitsamts die Maßnahmen besprochen und am Nachmittag war klar: "Es führt kein Weg dran vorbei, die Kinder müssen in Quarantäne", so der Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky (parteilos) im SWR-Interview. Die betroffenen Familien wurden in einem Elternbrief von der Stadt informiert. Für die Angehörigen besteht eine Testpflicht.

Keine Freitestung aus der Quarantäne möglich

In dem Elterbrief heißt es, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass unentdeckt ein Corona-Ausbruch mit einer seltenen und hochansteckenden Virusvariante innerhalb der Einrichtung vorliege. "Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gilt Ihr Kind ab sofort als enge Kontaktperson und muss sich bis voraussichtlich einschließlich 28. Juni 2021 in häusliche Quarantäne begeben. Aufgrund des Verdachts einer seltenen signifikant ansteckenderen Virusvariante besteht mittlerweile keine Möglichkeit mehr, diese Quarantäne durch Freitestung zu verkürzen."

Kinderhaus Mitte ist größte Kita in Waiblingen

Das betroffene Kinderhaus Mitte ist die größe Kita in Waiblingen. Dort werden rund 150 Kinder von etwa 45 Beschhäftigten betreut. Bereits am Montag waren zwei Gruppen, in denen es Corona-Infektionen gegeben hatte, in Quarantäne geschickt worden. Kinder und Mitarbeitende, die weiter in die Kita kamen, mussten sich vorher testen. Als es am Dienstag weitere positive Schnelltestergebnisse in der Einrichtung gab, beschlossen die Verantwortlichen weitere Schritte wie die Schließung der Einrichtung.

"Unser gemeinsames Ziel heißt natürlich, dass das Kinderhaus Mitte und die Stadt Waiblingen nicht zu einem Hotspot zur Verbreitung der Delta-Variante werden möchten und wir alles tun, um die Ausbreitung dieses Viruss zu verhindern."

Der Verdacht auf die Delta-Variante war entstanden, nachdem es Infektionsfälle in der Kita gab und die entnommenen Proben im Labor sequenziert wurden. Dabei wurde laut Stadt und Landkreis eine Mutation nachgewiesen, die auch bei der Delta-Variante vorkommt. Eine endgültige Analyse sowie ein finales Ergebnis stehen jedoch noch aus.

Delta-Variante spielt in Baden-Württemberg bislang kaum eine Rolle

Die Delta-Variante des Coronavirus ist erstmals in Indien festgestellt worden und gilt als deutlich ansteckender als beispielsweise die Alpha-Variante, die aus Großbritannien stammt. In der Region Stuttgart ist die Alpha-Variante bislang die vorherrschende und gibt nur wenige Infektionen mit der Delta-Variante. Experten erwarten jedoch, dass sich auch hierzulande die Delta-Variante ausbreiten könnte.