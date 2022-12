Tote in Schorndorf: Bruder erliegt seinen Schussverletzungen

Ein Familienstreit war offenbar der Grund, weswegen ein Mann aus Schorndorf seine Schwägerin und sich selbst erschoss. Sein Bruder ist nun an seinen Verletzungen gestorben.

Zwei Tage nach den Schüssen in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist am Freitag auch der 57-jährige Familienvater seiner Schussverletzung erlegen. Sein 60-jähriger Bruder hatte ihn am Mittwoch an seinem Arbeitsplatz angeschossen. Im Anschluss fuhr der 60-Jährige zur Frau seines Bruders, um sie zu erschießen. Danach tötete er sich selbst. Die beiden Töchter der Familie, die sich in der Wohnung befanden, während der 60-Jährige ihre Mutter erschoss, blieben unversehrt. Nun erlag auch ihr Vater seiner Schussverletzung.

Familienstreit war offenbar der Auslöser

Das Tatmotiv des 60-Jährigen war laut der Polizei offenbar eine Familienstreitigkeit. Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Der Täter war der Polizei bisher nicht bekannt.