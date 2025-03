Unbekannte haben zweimal eine Gedenktafel des früheren Konzentrationslagers Vaihingen/Enz zerstört. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer politisch motivierten Tat.

Unbekannte haben in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) zweimal eine zur KZ-Gedenkstätte gehörende Informationstafel zerstört. Die Tafel mit historischen Bildern und einem Luftbild des früheren Lagers ist nach Polizeiangaben Mitte letzter Woche aus der Verankerung gerissen und beschädigt worden. Mitarbeiter der Gedenkstätte vermuten politische Motive. Dem SWR sagten sie, die Zerstörungen gingen deutlich über das hinaus, was man bislang an Schmierereien auf der Tafel gesehen habe. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat.

Wiederholt Zerstörungen und Schändungen der Gedenkstätte

Die Tafel stand nahe einem Radweg am Rande eines Feldes. Laut Polizei war die Informationstafel Mitte Februar schon einmal attackiert worden. Damals hatte man sie beschädigt in einem nahegelegenen Acker gefunden. Auch dieses Mal hatten Mitarbeiter des Bauhofs die zerstörte Tafel ganz in der Nähe ihres eigentlichen Standorts entdeckt. Zurück blieb nur der leere Rahmen. Die KZ-Gedenkstätte hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele Fälle von mutwilliger Zerstörung bis hin zur Schändung von Grabsteinen erfahren müssen.

Eine Rose auf einem namenlosen Grabstein des KZ-Friedhofes in Vaihingen/Enz: In dem Konzentrationslager wurden in der NS-Zeit rund 1700 Menschen ermordet. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa/dpaweb | Norbert Försterling

KZ Vaihingen/Enz als ein Kranken- und Sterbelager

In Vaihingen/Enz hatten die Nationalsozialisten Menschen in einem Arbeitslager untergebracht, gequält und ermordet. Was zunächst als Außenlager für Zwangsarbeiter gedacht war - geplant war der Bau eines Rüstungsbetriebs in einem nahen Steinbruch, wurde Ende 1944 zu einem Kranken- und Sterbelager. 2400 kranke Häftlinge anderer Konzentrationslager wurden nach Vaihingen transportiert. Viele starben an Entkräftung und durch eine Flecktyphus-Epidemie, schreibt die KZ-Gedenkstätte auf ihrer Homepage . Zahlreiche Menschen starben auch noch nach der Befreiung durch französische Soldaten infolge der unmenschlichen Haft. Rund 1700 Menschen sollen im KZ Vaihingen/Enz zu Tode gekommen sein.