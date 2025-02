Der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth hat in Stuttgart die Hauptquartiere der US-Streitkräfte in Europa besucht. Er versicherte ihnen vorerst keine Kürzungen der Truppenstärke.

Der umstrittene US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat seine mehrtätige Europareise mit einem Besuch in Stuttgart begonnen. Dort hat er angekündigt, dass die neue US-Regierung nicht plane, in größerem Umfang US-Soldaten aus Europa abzuziehen.

"Es gibt im Moment keine Pläne, irgendwas zu kürzen", so Hegseth in Stuttgart. Er betonte aber: "Es besteht Einigkeit darüber, dass wir die Streitkräftelage weltweit überprüfen werden." US-Präsident Donald Trump habe an vielen Stellen andere Vorstellungen als sein Vorgänger Joe Biden.

Rund 37.000 US-Soldaten in Deutschland

Hegseth hat in Stuttgart die Hauptquartiere des Europa- und des Afrikakommandos der US-Streitkräfte besucht. Dort wollte er Gespräche mit ranghohen Militärvertretern führen und Soldaten treffen.

Er sprach mit Medienvertretern in den sogenannten Kelley Barracks, die zwischen Möhringen und Plieningen liegen. Seit 2007 ist dort das Hauptquartier des US-Afrikakommando.

Das Europakommando des US-Militärs ist seit 1967 im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen stationiert. Dort hat es seinen Hauptsitz in den sogenannten Patch Barracks. Aktuell sind nach Angaben des Europa-Kommandos der US-Streitkräfte (Eucom) rund 78.000 amerikanische Soldaten in Europa stationiert - darunter etwa 37.000 in Deutschland.

Hegseth reist weiter nach Brüssel

Die nächste Station von Hegseths Europareise ist Brüssel, wo er am Mittwoch an einem Treffen der Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine sowie am Donnerstag an einer Konferenz der Nato-Verteidigungsminister teilnimmt.

Mit Blick auf die Konferenz sagte Hegseth in Stuttgart: "Wir werden mit unseren Freunden offen reden." Die Dringlichkeit des Augenblicks gebiete es, mit den Partnern über militärische Fähigkeiten, Führung und Lastenteilung zu sprechen. Anschließend möchte Hegseth in Polen weitere US-Soldaten besuchen.

Dass Pete Hegseth neuer US-Verteidigungsminister wurde, war in den USA umstritten, da er als TV-Moderator bisher keine politische oder administrative Erfahrung hatte.