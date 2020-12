Als Strafmaßnahme für Deutschland wollte Präsident Trump rund ein Drittel der US-Soldaten abziehen. Jetzt will der Kongress dem abgewählten Präsidenten Steine in den Weg legen. Die Reaktion aus Baden-Württemberg kam schnell.

Der US-Kongress will den von US-Präsident Donald Trump geplanten massiven Truppenabzug aus Deutschland vorerst blockieren. Auch das US-Hauptquartier in Stuttgart wäre von dem Abzug der Soldaten betroffen. Trump hatte im Juni einen Teilabzug der US-Soldaten aus Deutschland angekündigt und den Schritt mit aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet.

Zufriedenheit bei BW-Minister

Der baden-würtembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) reagierte zufrieden. "Die Signale aus dem US-Kongress stimmen mich äußerst zuversichtlich", sagte er am Freitag. "Der Stopp des Truppenabzugs wäre ohne jeden Zweifel gut für die USA und gut für Deutschland, für Europa. Der gemeinsame Einsatz und die gemeinsame Verantwortung für die globale Sicherheitsarbeit sind ein Markenzeichen für das Band der amerikanisch-deutschen Freundschaft."

Erheblicher Widerstand im Kongress

Insgesamt sollten etwa 12.000 Soldaten abgezogen werden. Trumps Pläne stießen auf Kritik bei Militärs, aber auch in der eigenen Republikanischen Partei. Im Kongress kündigten sowohl die Demokraten als auch Trumps Republikaner Widerstand gegen die Pläne an.

Zwei wichtige Kommandozentralen in Stuttgart

In Stuttgart befinden sich zwei weltweit wichtige Kommandozentralen für die US-Truppen. Zur Garnison gehören insgesamt 25.000 Soldaten, Zivilisten und Familienangehörige. Nach den bisherigen Plänen sollte das sogenannte US European Command (Eucom) von Stuttgart ins belgische Mons verlegt werden. Auch eine Verlegung des Hauptquartiers für die US-Militäreinsätze in Afrika (Africom), das ebenfalls in Stuttgart sitzt, an einen anderen Ort war im Gespräch.