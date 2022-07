Die US-Streitkräfte in Europa haben einen neuen Befehlshaber. General Christopher G. Cavoli übernahm am Freitag im Hauptquartier in Stuttgart das Kommando. An der Zeremonie nahm auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin teil. Cavoli wurde in Würzburg geboren und gilt als Europa- und Russlandkenner. Er hat den Befehl über 64.000 Soldatinnen und Soldaten.