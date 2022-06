Urteil zur Anerkennung eines Impfschadens

per Mail teilen

Das Landessozialgericht in Stuttgart hat die Klage einer Frau aus dem Rems-Murr-Kreis zurückgewiesen. Infolge einer Tetanus-Diphterie-Impfung im Dezember 2015 hatte sich bei der 56-Jährigen an der Einstichstelle ein sogenanntes Granulom gebildet, eine Art Bindegewebe. Die Frau hatte dagegen geklagt, dass sie vom Land dafür keine Beschädigtengrundrente bekommt. Wegen Schmerzen im Arm könne sie nicht länger als Reinigungskraft arbeiten. Das Landessozialgericht hat nun entschieden, dass Impfschäden trotz ausgeprägter Reaktionen nur dann anerkannt werden, wenn sie ärztlich dokumentiert sind und es sich nicht um übliche Nebenwirkung handelt. Ein Granulom sei aber eine typische Impfnebenwirkung und ihre weiteren Beschwerden “in keiner Weise ärztlich dokumentiert“, urteilten die Richter am Montag.