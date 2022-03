Ludwigsburg muss für bessere Luft sorgen - aber wohl ohne Dieselfahrverbote

per Mail teilen

Wie weit müssen Städte gehen, um die Luftqualität für die Menschen zu verbessern? Darüber hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Nun muss die Stadt Ludwigsburg handeln.

Die Stadt Ludwigsburg muss nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig ihren Luftreinhalteplan fortschreiben. Nach der Entscheidung vom Freitag reichen die bisherigen Maßnahmen der Stadt nicht aus, um den Grenzwert für Stickstoffdioxid einzuhalten - was bedeutet das nun mit Blick auf mögliche Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge?

Dieselfahrverbote in Ludwigsburg nicht zwingend notwendig

Das Bundesverwaltungsgericht hat klargestellt: Die Stadt Ludwigsburg muss ihren Luftreinhalteplan zwar überarbeiten, aber nicht zwingend Dieselfahrverbote ergänzen. Voraussetzung sei, dass der entsprechende Grenzwert im Jahr nach der Erlassung eines Luftreinhalteplans mit anderen Maßnahmen eingehalten werde - das sei in Kürze absehbar.

Die Bundesrichter änderten damit ein vorheriges Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Mannheim ab. Der hatte die Stadt Ludwigsburg aufgefordert, Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Betracht zu ziehen. Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Ludwigsburg hatten gegen das VGH-Urteil Revisionen eingelegt - und setzten sich damit in Leipzig nun teilweise durch.

Deutsche Umwelthilfe: "Guter Tag für die saubere Luft"

Gegen die Revisionen der Stadt und des Landes geklagt hatte - wie in zahlreichen anderen Städten - die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Deren Geschäftsführer Jürgen Resch sprach in einer ersten Reaktion nach dem Leipziger Urteil von einem guten Tag "für die saubere Luft und die Menschen". Er kritisierte aber, dass es "erneut Gerichtsentscheidungen" benötige, um die Einhaltung von Umweltvorschriften durchzusetzen.

Die Stadt Ludwigsburg wertet die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts als Teilerfolg. Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht (parteilos) betonte, dass die Messwerte für Stickstoffdioxid (NO2) in Ludwigsburg zuletzt kontinuierlich gesunken seien - nur an der viel befahrenen Schlossstraße werde der Grenzwert noch punktuell überschritten. Um dort gezielt gegenzusteuern, lasse die Stadt Anfang Juni Filtersäulen aufstellen, die sowohl Stickstoffdioxid als auch Feinstaub aus der Luft absorbierten.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar 2018 den Weg für Fahrverbote in Deutschland frei gemacht. Fahrverbote seien grundsätzlich zulässig, müssten aber verhältnismäßig sein, hatten die obersten Verwaltungsrichter damals entschieden.