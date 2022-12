per Mail teilen

Die vier Angeklagten sollen einen 22-Jährigen in Feuerbach getötet haben. Heute soll vor dem Landgericht Stuttgart das Urteil fallen. Die Anklage fordert bis zu sieben Jahren Haft.

Bewacht von einem massiven Polizeiaufgebot soll vor dem Landgericht Stuttgart am Mittwoch das Urteil gegen vier Angeklagte verkündet werden. Den Männern wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr einen 22-Jährigen in Stuttgart-Feuerbach getötet zu haben. Seit Juni läuft der Prozess gegen die vier Männer zwischen 20 und 25 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen zum Prozessauftakt noch gemeinschaftlichen heimtückischen Mord vorgeworfen. Nun plädiert sie für alle vier nur auf Körperverletzung mit Todesfolge.

Opfer mit Schlag- und Stichwerkzeugen attackiert

Laut Anklage soll sich einer der mutmaßlichen Täter im Oktober 2021 mit dem späteren Opfer verabredet und ihn so in einen Hinterhalt in Stuttgart-Feuerbach gelockt haben. Einer soll demnach das Opfer festgehalten haben, während die anderen mit Schlag- und Stichwerkzeugen den 22-Jährigen malträtierten. Er starb kurze Zeit später.

Staatsanwaltschaft verortet Tat im Rockermilieu

Für die Tat gab es laut Anklage zwei Motive: Einer der Angreifer hatte demnach ein Problem damit, dass der 22-Jährige mit seiner Schwester eine Beziehung führte. Außerdem wollte sich das Opfer laut Staatsanwaltschaft von einer Rockergruppe in Esslingen zurückziehen. Für die zum Teil geständigen Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren fordert die Staatsanwaltschaft zwischen sechseinhalb und sieben Jahren Haft.