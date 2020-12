per Mail teilen

Das Amtsgericht Stuttgart hat einen 26-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Mann hatte in der Krawallnacht im Juni unter anderem einen Bewusstlosen ausgeraubt.

Das Amtsgericht Stuttgart verurteilte den 26-Jährigen unter anderem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs. Drei Jahre muss der Mann nun ins Gefängnis. Er hatte gestanden, in der Stuttgarter Krawallnacht im Juni an Plünderungen in mehreren Geschäften beteiligt gewesen zu sein und dabei unter anderem Kleidung und eine Registrierkasse aus einer Fast-Food-Filiale gestohlen zu haben. Ein Beweisvideo der Polizei zeigte zudem, wie der 26-Jährige einen bewusstlos auf dem Boden liegenden Mann ausraubte.

Keine Reue gezeigt

In der Urteilsbegründung hieß es, dass der er trotz seines Geständnisses und einer Entschuldigung keine ehrliche Reue zeige. Bereits im November waren in den beiden ersten öffentlichen Jugendstrafprozessen zu den Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt zwei junge Männer vom Amtsgericht Stuttgart zu jeweils zweieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden.

In der Nacht zum 21. Juni hatten sich dutzende junge Männer Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert, Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an den Ausschreitungen beteiligt oder hatten zugeschaut.