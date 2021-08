Mehr als 25 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Sindelfingen (Kreis Böblingen) wird am Mittwoch vor dem Landgericht Stuttgart das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 71-jähriger Mann, der die damals 35-jährige Frau in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Goldberg mit mehreren Stichen in die Brust getötet haben soll. Für die Staatsanwaltschaft war es Mord aus Heimtücke. Sie fordert lebenslänglich für den 71-Jährigen. Die Tat sei damals von vorbeifahrenden US-Soldaten beobachtet worden. Außerdem waren DNA-Spuren des Angeklagten an den Fingernägeln der Toten gefunden worden. Der Angeklagte bestreitet die Tat, brach zuletzt sein langes Schweigen und sprach von mangelhafter Ermittlungsarbeit. Die Verteidigung fordert deshalb Freispruch.