Urteil nach Attacke in Plochingen

Das Landgericht Stuttgart hat einen 30-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt. Angeklagt war er wegen einer Tat, die vor einem Jahr in Plochingen für große Aufregung gesorgt hat. Insgesamt waren drei junge Männer angeklagt. Doch nur dem 30-Jährigen könne man wirklich sicher nachweisen, dass er an der Tat vor knapp einem Jahr beteiligt war, so der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung. Am 13.Februar 2020 war ein Mann in der Plochinger Innenstadt mit Tritten gegen den Kopf, Messerstichen und einem Oberschenkeldurchschuss verletzt worden. Der Angriff sei als direkte Vergeltung für einen Überfall auf einen Bekannten gedacht gewesen, so das Gericht. Als Folge der Attacken hatte ein Großaufgebot der Polizei Plochingen zeitweise abgeriegelt.