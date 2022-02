Lebenslange Haft für Mord an Ehefrau in Sindelfingen

Das Landgericht Stuttgart hat einen 50-Jährigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann hatte seine von ihm getrennt lebende Ehefrau 2021 in Sindelfingen erwürgt.

Prozess vor dem Landgericht Stuttgart dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Nach Ansicht des Stuttgarter Landgerichts hat der 50-Jährige seine Noch-Ehefrau im August 2021 erwürgt, weil sie sich von ihm getrennt und mehrere neue Partner kennengelernt hatte. Nach der Tat stellte sich der Angeklagte, ging zum Polizeireivier Sindelfingen und erklärte, dass er seine Frau getötet habe. Im Prozess gab der Mann allerdings Erinnerungslücken an. Das Gericht wertete diese Selbsteinschätzung aber als unglaubwürdig.

Richter: Ausgeprägter Narzissmus

Der 50-Jährige leide an einem ausgeprägten Narzissmus mit gestiegenem Kontrollbedürfnis, so der Vorsitzende Richter. Nach der Hochzeit habe er seine Frau total überwacht. Sie durfte zum Beispiel keine eigene EC-Karte haben und auch sonst kein eigenes Leben führen.

Vor 15 Jahren wurde dem gelernten Metallfacharbeiter wegen einer Schlägerei gekündigt. Seine Frau dagegen bewarb sich erfolgreich bei einem Pflegeheim. Dadurch hätten sich die Gewichte in der Beziehung verschoben, so der Stuttgarter Richter. "Und das führte in diesem Fall in die Katastrophe." Fachleute sprechen in einem solchen Fall von Femizid.

Gericht sprach Annäherungsverbot aus

Zwischen den Eheleuten kam es in der Folge zu Beleidigungen, Streit und Todesdrohungen. Die Ehefrau habe sich in andere Beziehungen geflüchtet, so das Gericht. Ihr Mann habe dies erfahren und ihr so lange gedroht, bis sie ausgezogen sei. Der 50-Jährige stellte ihr dann mehrfach an ihrem Arbeitsplatz nach, bis sie schließlich ein Annäherungsverbot vor Gericht erreichte.

Wie der Mann in die Wohnung seiner Frau gekommen ist, wisse man nicht, sagte der Richter. DNA-Spuren liessen aber darauf schließen, dass die Frau ihn eingelassen habe. Dort soll er sie so lange gewürgt haben, bis sie starb.