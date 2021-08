per Mail teilen

Auf einem Bauernhof im Kreis Böblingen hatte ein Ehepaar jahrelang polnische Hilfsarbeiter ausgebeutet. Wegen Menschenhandels wurden nun die beiden zu mehrjährigen Strafen verurteilt.

Der 56-jährige Angeklagte erhielt am Mittwoch eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Seine 57 Jahre alte Frau wurde vom Landgericht Stuttgart zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Arbeiter menschenunwürdig behandelt

Das Ehepaar aus Grafenau-Dätzingen (Kreis Böblingen) hatte polnische Erntehelfer und Hilfsarbeiter jahrelang unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften lassen und ihnen kaum Lohn gezahlt. Das Ehepaar wurde unter anderem wegen Menschenhandels verurteilt. Neben den Haft- und Bewährungsstrafen müssen die beiden eine Geldstrafe zahlen und Sozialstunden leisten. Aufgeflogen war das Ganze bereits im Jahr 2011, nachdem es schon 2007 eine erste Anzeige dazu gegeben hatte.

Moderne Sklavenhaltermethoden

Der Vorsitzende Richter warf den beiden in seiner Urteilsbegründung eine hohe kriminelle Energie und rücksichtsloses Gewinnstreben vor. Laut der Anklage ließen sie die Menschen etwa bis zu 15 Stunden täglich Kartoffeln schälen. Dem Ehepaar wurde Nicht-Einhalten des Arbeitsschutzes, Hinterziehung von Sozialbeiträgen in Millionenhöhe und Zwangsarbeit vorgeworfen. Außerdem soll das Paar den Arbeitern in Grafenau Gewalt angedroht haben. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten vier Jahre Haft gefordert, für die Frau zwei Jahre und acht Monate.

2011 aufgeflogen

Der Mann und die Frau besaßen nach Polizeiangaben eine seit Jahren insolvente Großküche in Böblingen, in der unter anderem Kartoffelsalat hergestellt wurde, sowie einen Kartoffelschälbetrieb in Grafenau. Rund hundert Steuerfahnder, Polizisten und Zollbeamte hatten 2011 unter anderem ihre Großküche wegen Verdachts des Menschenhandels und Betrugs im Kreis Böblingen durchsucht und Beweismaterial sichergestellt.

Hilfskräfte in Polen angeheuert

Die Eheleute hatten offenbar Arbeiter in Polen angeheuert, die die Kartoffeln ernten und zubereiten sollten. Für einen Tageslohn von 30 Euro hätten die Arbeiter stundenlang täglich Kartoffeln schälen und andere Arbeiten verrichten müssen. Die Arbeiter auf dem Bauernhof, der die Großküchen belieferte, hätten aber lediglich 25 Euro pro Woche erhalten. Davon hätten sie teilweise noch ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, lautete der Vorwurf. Damit war für die Staatsanwaltschaft eine Abhängigkeit entstanden, die den Verdacht des Menschenhandels begründete.