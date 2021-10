Landgericht Stuttgart: Urteil nach brutalem Angriff vor "Querdenken"-Demo erwartet

per Mail teilen

Junge Linke sollen Gewerkschafter des rechten "Zentrum Automobil" niedergeschlagen haben - ein Opfer lag im Koma. War der Angriff vor einer "Querdenken-Demo" politisch motiviert?

Am Mittwoch soll im Hochsicherheits-Gerichtsgebäude in Stuttgart-Stammheim das Urteil gegen zwei junge Männer aus der linken Szene verkündet werden. Aus einer Gruppe von schwarz Vermummten heraus sollen sie Mitglieder der rechten Gewerkschaft "Zentrum Automobil" überfallen haben. Drei Männer wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Der Mann lag einige Zeit im Koma.

Die Tat ereignete sich am 16. Mai 2020 im Umfeld einer "Querdenken"-Demonstration auf dem Cannstatter Wasen gegen Corona-Maßnahmen, zu denen die drei Angegriffenen unterwegs waren. Laut einer Zeugin soll das schwer am Kopf verletzte Opfer allerdings ebenfalls einen Schlagring getragen haben. Der Mann bestreitet dies.

Staatsanwaltschaft fordert mehrjährige Haftstrafen für Angeklagte

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart forderte für die beiden Angeklagten fünf beziehungsweise sechs Jahre Haft wegen gefährlicher schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Als entscheidende Beweismittel werden DNA-Spuren angeführt. Diese wurden an einem Handschuh des einen Angeklagten sichergestellt und dem schwer am Kopf verletzten Opfer zugeordnet. An einer Reizgaspistole, die laut Zeugenaussagen bei der Tat auch als Schlagwaffe eingesetzt worden sein soll, wurde ein Haar des zweiten Angeklagten gefunden.

Die Verteidiger der Angeklagten bezweifeln, dass dies eine ausreichende Basis für eine Verurteilung sei. Sie sehen einen unsachgemäßen Umgang mit Beweismitteln und die Möglichkeit einer daraus resultierenden Spurenübertragung durch Polizeibeamte. Die Anwälte forderten deshalb Freispruch.

Politisch brisanter Prozess vor dem Landgericht

Sowohl die Angeklagten als auch die Opfer werden von politischen Gruppierungen unterstützt. Vom Verfassungsschutz als "linksextremistisch" eingeschätzte Antifa-Gruppen führen regelmäßig Solidaritätsaktionen für die zwei jungen Männer durch. Auch die Ortsgruppe Stuttgart der sogenannten Rote Hilfe e.V. engagiert sich für die Angeklagten.

Die Opfer sollen enge Kontakte zur rechtsextremen Szene haben. Das "Zentrum Automobil" hatte einen Spendenaufruf gestartet, um die Täter ergreifen und den am schwersten verletzten Mann zu unterstützen. Das übrige Geld solle in eine "Stiftung für Opfer linksextremistischer Gewalt" fließen. Der Anwalt eines der Opfer ist ein ehemaliger AfD-Kommunalpolitiker. Er wird innerhalb der AfD der rechtsnationalen Gruppierung "Flügel" zugeordnet.