Landgericht Stuttgart: Urteil im Klinikskandal fällt

Am Freitag soll das Urteil im ersten Prozess zum Stuttgarter Klinikskandal fallen. Es geht um den Verdacht der Korruption bei der Vermittlung von libyschen Patienten ans Klinikum.

Die Staatsanwaltschaft hat Haftstrafen von sechs Jahren und zehn Monaten beziehungsweise drei Jahren und sechs Monaten gefordert. Die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert.

Vor dem Stuttgarter Landgericht soll das erste Urteil im Klinikskandal fallen. Die Staatsanwaltschaft hat mehrjährige Haftstrafen gefordert. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Vor Gericht stehen ein 51-jähriger und ein 49-jähriger Mann. Sie stehen im Verdacht der Untreue und des Betrugs. In den Jahren 2012 bis 2015 hatten sie Patienten aus Libyen an das Klinikum Stuttgart zur Behandlung vermittelt. Sie hatten sie auch vor Ort betreut. Dabei sollen Kosten für medizinische Behandlung mit anderen Kosten abgerechnet worden sein.

Weiter unklar: Gesamtschaden für das Klinikum Stuttgart

Unklar ist, wie hoch der Schaden für das städtische Klinikum am Ende tatsächlich war. Aus Libyen war Geld vorgestreckt worden, das jedoch nicht alle tatsächlichen Kosten für Behandlung und Betreuung abgedeckt haben soll. Im Prozess war es nicht gelungen, Vertreter aus Libyen zu laden. Wegen der politischen Zustände in dem Land sei es auch nicht klar, ob dort jemand nachträglich noch zuständig und berechtigt sei, Nachforderungen zu stellen, sollte das Gericht in seinem Urteil nachträglich noch Fehlbeträge feststellen, die Libyen zuständen.

Stuttgarter Klinikskandal: Weitere Ermittlungen laufen

Im Zuge der Aufdeckung des Stuttgarter Klinikskandals laufen laut Staatsanwaltschaft Stuttgart weitere Ermittlungen. So werde noch gegen mindestens drei andere Personen ermittelt, die auch bei der Patientenvermittlung und der Abrechnung dieser Geschäfte beteiligt gewesen sein sollen. Auch ehemalige Beschäftigte des Klinikum Stuttgart stehen im Fokus der Ermittler. So saß der ehemalige Leiter der Abteilung für das Auslandsgeschäft, Andreas Braun, mehrere Monate in Untersuchungshaft. Braun war zuvor Landesvorsitzender der Grünen. Auch ob der ehemalige Klinikchef Ralf-Michael Schmitz und andere Klinikmitarbeiter involviert waren, wird geprüft.

Razzien beim früheren Krankenhausbürgermeister

Offen ist ebenfalls, ob die Ermittlungen gegen politisch Verantwortliche zu einer Anklageerhebung führen. Dort geht es vor allem um die Rolle des ehemaligen Stuttgarter Krankenhausbürgermeisters Werner Wölfle (Grüne) und die seines Amtsvorgängers Klaus-Peter Murawski (Grüne). Kritiker hatten behauptet, dass letzterer sich auch nach seinem Wechsel in die Staatskanzlei als rechte Hand von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch in Vorgänge rund um das Auslandsgeschäft des Klinikums eingemischt haben soll. Wölfle hatte das Ende seiner Amtszeit als Bürgermeister der Landeshauptstadt im Krankenstand verbracht. Zuvor hatte es in seinem Büro und seiner Wohnung Razzien gegeben.