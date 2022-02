Urteil erwartet: 50-Jähriger aus Sindelfingen soll seine Ehefrau erdrosselt haben

Am Stuttgarter Landgericht soll am heutigen Freitag das Urteil gegen einen 50-jährigen Mann fallen, der im vergangenen August seine Ehefrau so lange mit einem Gürtel stranguliert haben soll, bis sie starb. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wollte der Mann das Opfer dafür bestrafen, dass es sich von ihm getrennt hatte und ein neues Leben beginnen wollte. Die Tat geschah in einem Mehrfamilienhaus in Sindelfingen (Kreis Böblingen), in dem die 43-jährige Frau erst seit wenigen Wochen gewohnt hatte. Sie hatte sich eine eigene Unterkunft gesucht, weil ihr Mann schon zuvor mehrfach gewalttätig geworden war. Dieser hatte sich nach der Tat selbst der Polizei gestellt. Der 50-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Tätlichkeiten und Widerstand gegen Polizisten aufgefallen.

Unklar ist aber bis zum letzten Tag des Prozesses geblieben, wie das Opfer ums Leben gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Frau mit einem Gürtel erdrosselt zu haben. Ein Rechtsmediziner hat aber Zweifel an dieser Version geäußert.