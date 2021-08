per Mail teilen

Vor dem Landgericht Stuttgart ist am Freitag das Urteil gegen einen 31-Jährigen gefallen. Er hat einen Polizeibeamten mit einem Samurai-Schwert angegriffen und verletzt.

Der Angeklagte muss vier Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Stuttgart verurteilte den Angeklagten wegen versuchten Totschlags, Körperverletzung und Angriff auf einen Polizeibeamten. Der 31-Jährige aus Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) hatte im Februar einen Polizeibeamten mit einem Samuraischwert attackiert. Laut Gericht hatte der Täter dabei den Tod des Polizisten billigend in Kauf genommen.

Polizist verlor Teil seines Ohrläppchens

Der Vorfall hatte sich im Februar in diesem Jahr in einem Wohnhaus in Weil im Schönbuch ereignet. Die Schwester des Täters hatte die Polizei alarmiert, weil sie sich offensichtlich von ihrem Bruder bedroht fühlte. Dieser ging mit dem japanischen Schwert auf die Beamten los. Ein Polizist konnte sich nur durch seine schnelle Reaktion retten - dabei wurde ihm ein Teil des Ohrläppchens abgeschlagen. Ein weiterer Beamter schoss dem Angreifer ins Bein.