Urteil im Prozess um Streit unter syrischen Großfamilien erwartet

Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart wird heute im Prozess um einen blutigen Streit in Singen (Kreis Konstanz) zwischen zwei syrischen Großfamilien das Urteil erwartet. Aus Platz und Sicherheitsgründen fand der Prozess in Stuttgart-Stammheim statt. Die Staatsanwaltschaft hatte mehrjährige Haftstrafen für die Angeklagten gefordert. Den acht Männer im Alter zwischen 21 und 39 Jahren wird vorgeworfen, dass sie drei Insassen eines Kleinbusses in Singen im vergangenen Dezember auf offener Straße angegriffen und schwer verletzt hatten. Die zuständige Staatsanwaltschaft Konstanz wirft den Männern unter anderem versuchten Totschlag vor. Denn ein 42-jähriges Opfer erlitt lebensgefährliche Messerstiche und musste notoperiert werden. Der Mann soll zuvor Mitglieder der mutmaßlichen Tätergruppe beschuldigt haben, zur Terrororganisation Islamischer Staat, IS, zu gehören.