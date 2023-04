Urteil: Zwölf Jahre Haft für tödliche Messerattacke in Ludwigsburg

Ein 43-jähriger Mann hat vergangenen Sommer einen 79-Jährigen in Ludwigsburg erstochen. Das Landgericht Stuttgart hat ihn nun wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen Senior im August 2022 in Ludwigsburg hat das Stuttgarter Landgericht den Täter wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Stuttgarter Landgericht sah es in seinem Urteil am Mittwoch als erwiesen an, dass der 43-jährige Angeklagte den 79-Jährigen heimtückisch getötet hat. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, wird der Täter nun in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Mit dem Messer auf Opfer eingestochen

Das Landgericht Stuttgart hat den Fall seit Januar behandelt. Bei ihrem Urteil nun folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Das Motiv für die Tat bleibt unklar. Täter und Opfer hatten sich nicht gekannt. Der 43-Jährige hatte den Senior in Ludwigsburg auf der Straße unvermittelt mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen. Der 79-Jährige war wenig später gestorben.