Im Prozess um den Mord an drei Menschen in Holzgerlingen hat das Landgericht Stuttgart den Angeklagten zum lebenslanger Haft verurteilt.

Landgericht Stuttgart dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Nach Überzeugung des Stuttgarter Landgerichts hat der 31-jährige Angeklagte im März dieses Jahres seinen 33-jährigen Vermieter, dessen 27 Jahre alte Lebensgefährtin und den 62-jährigen Vater des Vermieters getötet. "Er hat mit absolutem Vernichtungswillen ein Massaker angerichtet", sagte der Richter bei der Urteilsverkündung am Dienstag. Das Motiv des Mannes soll seine Wut über einen abgeschalteten WLAN-Anschluss gewesen sein.

Besondere Schwere der Schuld

Der 31-Jährige hatte gestanden, seine Opfer Mitte März in einem Wohnhaus in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) getötet zu haben. Im Prozess betonte er allerdings, die Tat nicht geplant, sondern im Affekt gehandelt zu haben. Das schloß das Gericht aus. Es stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen. Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert, auch weil der Angeklagte unter Depressionen leide. Mit dem Urteil folgt das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft.