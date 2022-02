Dreieinhalb Jahre Haft für Hochstapler aus Urbach

Das Landgericht Stuttgart hat einen 59-Jährigen wegen Betrugs in Millionenhöhe und Urkundenfälschung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der frühere Geschäftsmann aus Urbach (Rems-Murr-Kreis) hat demnach beim missglückten Aufbau eines Bad-Möbelimperiums Ende der 1990er Jahre mit gefälschten Unterlagen ahnungslose Banken um 6,5 Millionen Euro erleichtert. Dabei habe er Einkommenssteuerbescheide frisiert, Vermögensaufstellungen gefälscht und Jahresbilanzen geschönt, um immer wieder an neue Bankkredite für seinen Sanitärhandel zu kommen, so das Gericht. Die Taten zeugten von erheblicher krimineller Energie, so der vorsitzende Richter und sprach von "Fälschen am Fließband". Der Mann war 2002 nach Brasilien geflohen, verbüßte dort eine lange Haftstrafe wegen eines Tötungsdelikts und war erst im vergangenen Jahr von Brasilien nach Deutschland ausgeliefert worden. Im Prozess am Stuttgarter Landgericht zeigte er sich geständig.