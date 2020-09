per Mail teilen

Viele sind wegen der Corona-Pandemie in diesen Sommerferien Zuhause geblieben - nur wenige sind mit dem Flieger in den Urlaub abgehoben. Im Vergleich zum Vorjahr waren es zwei Drittel weniger Reisende. Zum Ende der Sommerferien war SWR-Reporter Nik Rödelberger am Flughafen Stuttgart und hat Reiserückkehrer nach schönen Urlaubserlebnissen und nach Corona-Sorgen gefragt.