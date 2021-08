So richtig kommt der Sommer in Baden-Württemberg nicht in Gang: Regen, Wolken und Wind bestimmen die Wetterlage. Und so leer wie am Freitag (6.8.) sind die Zugwiesen in Ludwigsburg selten. An schönen Tagen und am Wochenende wird dieser Weg zu einer Autobahn für Fahrräder, Kinderwagen und Menschen, die hier joggen, spazieren oder mit Inline-Skates unterwegs sind.

SWR Philipp Pfäfflin

Bild in Detailansicht öffnen