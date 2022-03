Nach Verkehrskontrolle: mutmaßlicher Drogendealer gefasst

Die Schorndorfer Polizei hat in Urbach einen mutmaßlichen Drogendealer gefasst. Zunächst war der Mann beim Fahren eines E-Rollers aufgefallen. Bei einer Verkehrskontrolle wurde der 38-Jährige dabei beobachtet, wie er versuchte, sich unbemerkt einer Zigarettenschachtel zu entledigen. Die Streifenbeamten nahmen diese an sich und fanden darin über 14 Gramm Amphetamin. Mit einem Durchsuchungsbeschluss fanden die Beamten noch mehr Drogen in der Wohnung des Mannes. Dort befanden sich mehr als ein Kilogramm Amphetamin dazu Haschisch, Marihuana, und auch Crystal-Meth. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.