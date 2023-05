Unwetter in Region Stuttgart sorgt für Überflutungen

In der Region Stuttgart hat es am Montagabend teils heftige lokale Unwetter gegeben. Einige Keller und Unterführungen wurden geflutet.

Starke Regenfälle haben in mehreren Landkreisen in der Region Stuttgart am Montagabend für Überflutungen in Kellern und Unterführungen gesorgt. Vereinzelt sei das Wasser aus der Kanalisation hochgestiegen, Gullideckel seien zum Teil herausgedrückt worden, heißt es seitens der Polizei.

Frau muss aus überfluteter Unterführung schwimmen

In Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) blieb die Fahrerin eines Minis mit ihrem Fahrzeug in einer Unterführung stecken. Als das Auto die Bodenhaftung verlor, musste die Frau laut Polizei aus der Unterführung schwimmen. Sie blieb unverletzt. Das Auto konnte Stunden später, als das Wasser abgelaufen war, von der Feuerwehr geborgen werden. Den Schaden kann die Polizei noch nicht benennen. In Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzt die Polizei hier vorerst auf 50.000 Euro.

Keller und Unterführungen unter Wasser

Im Landkreis Göppingen ist die Unterführung der Bundesstraße 10 nach Angaben der Polizei wegen der Wassermassen zeitweise gesperrt gewesen. Ähnlich wie im Landkreis Esslingen standen auch hier einige Keller mehrere Stunden unter Wasser, auch in einem Einkaufszentrum musste die Feuerwehr Wasser abpumpen. Alle Sperrungen sind laut Polizei mittlerweile aufgehoben, das Wasser ist entweder abgelaufen oder von der Feuerwehr abgepumpt worden.

Landstraße vorübergehend gesperrt

Zwischen Holzmaden (Kreis Esslingen) und Aichelberg (Kreis Göppingen) musste die Landstraße für circa zwei Stunden wegen der Wassermassen vorübergehend gesperrt werden. Schächte und Siebe waren so verstopft, dass sie die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnten. Die Feuerwehr musste sie erst wieder säubern.